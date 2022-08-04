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الرياضة

غياب كابيلو وتوميسانغ يقلق خريبكة

منذ 9 ثواني
ينتظر أولمبيك خريبكة التحاق البوتسوانيين كابيلو سيكانينغ وتوميسانغ أوريبونيي، بالحصص التدريبية التي انطلقت قبل أسبوع بملعب عادل، ويقودها مؤقتا عبد الصمد وراد. وأثار غياب كابيلو وتوميسانغ جدلا كبيرا بخريبكة، إذ رغم استفادتهما من فترة راحة قاربت الشهر، ما زالا يتخلفان عن التداريب التي تسبق بداية الموسم المقبلأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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