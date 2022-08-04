الرياضة
الرجاء يضيف لاعبين لانتداباته
أضاف الرجاء الرياضي، أول أمس (الثلاثاء)، لاعبين إلى الوافدين الجدد، ويتعلق الأمر بوليد الصبار، القادم من نادي الإمارات، واللاعب السابق للرجاء والكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي، ثم رؤوف بنغيث، لاعب الترجي التونسي ومولودية الجزائر سابقا. ووقع اللاعبان عقدا يمتد لموسمين، ليعززا وسط الميدان الموسم المقبل، وينضافا إلى 11أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا