مجتمع
طالب مغربي يقتنص أعلى نقطة بإيطاليا
حصل زكرياء اغويزة (18 سنة)، المقيم في إيطاليا، على شهادة الباكلوريا في شعبة الفيزياء النووي بمعدل 20 على 20، وهو أعلى معدل بهذا البلد الأوربي، أثار انتباه الجهات الرسمية ووسائل الإعلام المحلية التي نوهت بعبقرية التلميذ وذكائه، كما نوهت بالمجهود الذي يقوم به والداه خالد اغويزة ونجاةأكمل القراءة »
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