الرياضة
“أسبيتـار” يصـدم بانـون
حرمه من العودة إلى الميادين بسبب مشكل في القلب صدم مستشفى أسبيتار بقطر، المتعدد الاختصاصات، الدولي المغربي بدر بانون، وحرمه من العودة إلى الميادين في الوقت الحالي، بسبب مضاعفات “كورونا”. وانضم بانون قبل أيام إلى قطر القطري، الذي يشرف على تدريبه الدولي المغربي السابق يوسف السفري، قادماأكمل القراءة »
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