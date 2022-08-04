الرياضة
عراقيل تطيل مسلسل البحيري
الوداد يرفض إرسال ورقة خروج داري قبل التوصل بمليون أورو أجلت منحة المردودية، توقيع ياسين البحيري في كشوفات الوداد الرياضي، قادما إليه من مولودية وجدة، في مناسبات عديدة، إذ اتفق الطرفان على أغلب بنود العقد، قبل أن يختلفا على منحة المردودية، في اجتماعات الاثنين الماضي وأول أمسأكمل القراءة »
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