الرياضة
لاعبون جدد بالدفاع الجديدي
تعاقد الدفاع الجديدي مع عبد الرحيم أبريغل، من أولمبيك الدشيرة، ومحسن بوعكاد من الاتفاق المراكشي، فيما يخوض آخرون اختبارات رفقة المدرب لسعد الشابي. ومن بين اللاعبين الذين يخوضون اختبارات، هناك إيفواري وآخر تونسي، فيما توقفت مفاوضات انتقال موكوكو أمالي لمارسيليا الفرنسي، بينما لم تنجح مساعي الوداد الرياضيأكمل القراءة »
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