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الرياضة

تطـوان يدخـل “الميركاتـو” بقـوة

منذ 4 دقائق
انتدب أربعة لاعبين بتوصية من المدرب جريندو باشر المغرب التطواني عملية تعزيز تشكيلته، بعد عودته إلى بطولة القسم الأول، بانتداب معاد كلوس (28 سنة)، لاعبا حرا، قادما من رجاء بني ملال، بعقد لموسمين، علما أنه سبق وحمل قميص الكوكب المراكشي وشباب المسيرة واتحاد المحمدية ووداد تمارة. ووقعأكمل القراءة »

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