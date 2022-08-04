الرياضة
تطـوان يدخـل “الميركاتـو” بقـوة
انتدب أربعة لاعبين بتوصية من المدرب جريندو باشر المغرب التطواني عملية تعزيز تشكيلته، بعد عودته إلى بطولة القسم الأول، بانتداب معاد كلوس (28 سنة)، لاعبا حرا، قادما من رجاء بني ملال، بعقد لموسمين، علما أنه سبق وحمل قميص الكوكب المراكشي وشباب المسيرة واتحاد المحمدية ووداد تمارة. ووقعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا