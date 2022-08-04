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الرياضة

مدربـون بآسفـي دون أجـور منـذ أبريـل

منذ 15 ثانية
الفريق العبدي يفتح باب الترشيح لانتقاء مؤطري الفئات الصغرى ينتظر مدربو ومؤطرو الفئات الصغرى بأولمبيك آسفي، صرف راتبي ماي ويونيو الماضيين، إذ قدم مسؤولو الفريق وعودا بصرف تلك المستحقات العالقة، لكن لاشيء تحقق في أرض الواقع. وأفاد عدد من المدربين أنهم ينتظرون الوفاء بالوعود التي قدمها لهمأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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