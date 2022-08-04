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مجتمع

فرسان مولاي عبد الله “يشحذون” بنادقهم

منذ دقيقة واحدة
“موالين البارود” يستعدون للمشاركة في أكبر موسم بالمغرب وينتقدون قفزة “البدراوي” في الهواء اتخذت كافة الترتيبات لإنجاح نسخة 2022 من موسم الولي الصالح مولاي عبد الله أمغار، التي تنطلق غدا (الجمعة)، وتستمر أسبوعا كاملا. ويتوقع المنظمون أن يحج إلى موسم هذه السنة ما يناهز مليوني زائر منأكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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