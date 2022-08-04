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الرياضة

“كاف” تخضع لضغط الجامعة

منذ 6 دقائق
خضعت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم لطلب المنتخبات المؤهلة لمونديال قطر 2023، وأجلت تصفيات أمم إفريقيا، المزمع إقامتها ب”كوت ديفوار” السنة المقبلة. وهددت جامعة كرة القدم، في وقت سابق بالانسحاب من التصفيات الإفريقية، في حال لم تغير “ّكاف” مواعيدها. وكشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، عن البرنامج الجديدأكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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