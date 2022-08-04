الرياضة
سوبول يرفض الانتقال إلى الزمامرة
رفض محمد سوبول، لاعب الرجاء الرياضي، مقترح الانتقال إلى نهضة الزمامرة، معارا إلى نهاية الموسم الرياضي المقبل. ووفق معطيات حصلت عليها” الصباح” فإن الطاقم التقني للفريق الدكالي عبر عن رغبته في انتداب هذا اللاعب، لتعزيز الجهة اليسرى في الخط الدفاعي، وبناء على ذلك تفاوض مع مسؤولي الفريقأكمل القراءة »
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