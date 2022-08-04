الرياضة
دوري لدعم الأسود واللبؤات بالمونديال
بنسعيد ولقجع يوقعان على اتفاقية “الطريق نحو كأس العالم” قررت وزارة الشباب والثقافة والتواصل وجامعة الكرة، تنظيم دوري شبابي في كرة القدم داخل القاعة بمختلف أنحاء المغرب، قبل اختيار الفريق المتوج لدعم المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم بقطر 2022. ووقع المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصلأكمل القراءة »
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