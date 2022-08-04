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الرياضة

الناجـي يقتـرب مـن الجيـش

منذ 9 ثواني
الفريق العسكري يمدد للنفاتي ويقترب من حسم خليفة فاندربروك علمت “الصباح” أن جزئيات بسيطة تفصل العربي الناجي، لاعب وسط نهضة بركان، عن الجيش الملكي في مرحلة الانتقالات الصيفية. وكشفت مصادر مطلعة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بانضمام الناجي إلى الفريق العسكري بموجب عقد يمتد موسماأكمل القراءة »

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منذ 9 ثواني


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