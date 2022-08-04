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مجتمع

التحقيق في تبخر عقارات “الكاريانات”

منذ 12 ثانية
تخضع مشاريع متعثرة بإعادة هيكلة كاريانات للصفيح بجهة البيضاء، إلى الخبرة والتحقيق وتقدير المخاطر والمسؤوليات، سيما المشاريع التي كانت موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك، دون أن ترى النور في أجزاء كبيرة منها. وعاد موضوع الكاريانات إلى الواجهة، بعد أشهر من الزيارة التي قامت بها وزيرة إعدادأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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