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بانوراما

مخاطر الشمس على الشامات

منذ 11 ثانية
dermatologist doctor inspecting woman skin for moles and melanoma
الدكتورة رضوان حذرت من التعرض المفرط لأشعتها قالت الدكتورة نادية رضوان عبد العالم، متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية ل”الصباح” إن الشامات تتحول إلى أورام سرطانية نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس. ودعت الدكتورة رضوان إلى ضرورة حماية الشامات خلال فصل الصيف من خلال تغطيتها بملابس أو وضع كريماتأكمل القراءة »

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منذ 11 ثانية


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