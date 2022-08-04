بانوراما
مخاطر الشمس على الشامات
الدكتورة رضوان حذرت من التعرض المفرط لأشعتها قالت الدكتورة نادية رضوان عبد العالم، متخصصة في الأمراض الجلدية والتناسلية ل”الصباح” إن الشامات تتحول إلى أورام سرطانية نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس. ودعت الدكتورة رضوان إلى ضرورة حماية الشامات خلال فصل الصيف من خلال تغطيتها بملابس أو وضع كريماتأكمل القراءة »
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