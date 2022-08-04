fbpx
بانوراما

عادات الشموع في القبور

منذ دقيقتين
Moroccan-born Jews from all around the world light candles during a pilgrimage to the tomb of Rabbi Amram ben Diwan in Ouazzane 29 May 2005. AFP PHOTO ABDELHAK SENNA / AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA
المؤثرات اليهودية في الأنساق الأمازيغية 4 يشترك اليهود مع غيرهم في غسل الأيدي على قبر الميت بعد دفنه اختار الباحث لحسن أيت الفقيه، المهووس بالغوص في تاريخ الجنوب الشرقي للمغرب، الاهتمام بالتراث الثقافي ذي السمة اليهودية بجبال الأطلس الكبير، والبحث في البصمة اليهودية في الطقوس التي حافظ عليهاأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.