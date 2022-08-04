بانوراما
ابتزاز بـ 4 ملايير يبعث القضية
الجريمة اللغز 4 الملف يحمل ألغازا ووردت في شكايته أسماء مسؤولين قضائيين قاربت واقعة بقر بطن حامل في شهرها الثامن، وإخراج جنينها وتمزيق جثته الصغيرة، على طي 20 سنة من تاريخ وقوعها. الجريمة كانت مزدوجة، قتلت فيها أم وجنينها عمدا ومع سبق الإصرار والترصد، وعن طريق التمثيلأكمل القراءة »
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