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بانوراما

فساتين دون أكمام… سيدة الفصل

منذ 3 دقائق
تتجه موضة الفساتين هذا الصيف إلى التصاميم التي تركز على التفاصيل والرسومات عند الصدر والخصر، وقد استغنى المصممون عن الأكمام، لإبراز هذه التفاصيل في تصاميمهم. وينصح خبراء الموضة، باختبار الفساتين سواء القصيرة أو الطويلة بألوان مبهجة وتواكب الموضة، سيما أنها مريحة وعملية، وتعتبر الخيار الأفضل في الصيف. وتوجدأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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