بانوراما
فساتين دون أكمام… سيدة الفصل
تتجه موضة الفساتين هذا الصيف إلى التصاميم التي تركز على التفاصيل والرسومات عند الصدر والخصر، وقد استغنى المصممون عن الأكمام، لإبراز هذه التفاصيل في تصاميمهم. وينصح خبراء الموضة، باختبار الفساتين سواء القصيرة أو الطويلة بألوان مبهجة وتواكب الموضة، سيما أنها مريحة وعملية، وتعتبر الخيار الأفضل في الصيف. وتوجدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا