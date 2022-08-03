بانوراما
السباحة وآلام الظهر… داء ودواء
الدكتور يشو قال إنها علاج غير أن بعض الأخطاء تؤدي إلى نتائج عكسية قال الدكتور ياسين يشو، طبيب وباحث في العلوم العصبية، والسلوك البيولوجي وجراحة الدماغ الوظيفي، إن السباحة من أفضل الوسائل للتخلص من آلام الظهر، شرط أن تكون دون عنف، وتروم الاسترخاء والاستجمام، مبرزا أن السباحةأكمل القراءة »
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