أخبار الصباح

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منذ 7 دقائق
< وادي زم لفظ رضيع أنفاسه الأخيرة، بمستشفى محمد الخامس بوادي زم، أمس (الثلاثاء)، بسبب عدم توفر سيارة إسعاف على الأوكسجين، إذ أمر مسؤولو المستشفى والده بنقله لمستشفى الحسن الثاني بخريبكة، بسبب ارتفاع درجة حرارته (41 درجة). وبسبب غياب سيارة الإسعاف المزودة بالأوكسجين، وانتظار ساعتين، توفي الرضيعأكمل القراءة »

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