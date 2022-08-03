حوادث
12 سنة سجنا لمغتصب متزوجة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متزوج أب لثلاثة أبناء وحكمت عليه ب 12 سنة سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية الاغتصاب والهجوم على مسكن الغير. وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالزمامرة، بناء علىأكمل القراءة »
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