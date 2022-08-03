بانوراما
“تعلاق الشوار” في طريقه للاندثار
الأعراس المغربية…بين الأمس واليوم 3 تختلف طقوس وعادات وتقاليد حفل الزفاف في كل جهة من جهات المغرب، انطلاقا من الشمال ومرورا بالشرق ثم الغرب ووسط المغرب ووصولا إلى الجنوب. وسواء في المناطق الحضرية أو القرى تبقى للاحتفال بالزواج رمزيته ومكانته رغم أنه طرأت عليه كثير من التغييراتأكمل القراءة »
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