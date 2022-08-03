الأولى
مكالمات رصدت رشاوي في ملف السمسرة
الوكيل العام يستمع لنائب الوكيل والأبحاث مستمرة في كل اتجاه واصل الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، أول أمس (الاثنين)، البحث في ملف عصابة الارتشاء التي فككت، أخيرا، إذ استمع مجددا لأحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، في إطار الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا