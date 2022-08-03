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مكالمات رصدت رشاوي في ملف السمسرة

منذ 18 ثانية
الوكيل العام يستمع لنائب الوكيل والأبحاث مستمرة في كل اتجاه واصل الوكيل العام لاستئنافية البيضاء، أول أمس (الاثنين)، البحث في ملف عصابة الارتشاء التي فككت، أخيرا، إذ استمع مجددا لأحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، في إطار الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدماأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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