بانوراما
حمية للتخلص من مخلفات الشتاء
“كول وقيس” مع أدهشور يكتسب الكثير من الأشخاص، وزنا إضافيا خلال فصل الشتاء، نظرا لبرودة الجو والبحث اللاإرادي عن الأغذية الدسمة والغنية بالطاقة، لذلك غالبا ما تفضح حرارة الصيف ما خبأته ملابس الشتاء من كيلوغرامات زائدة، فيلجأ العديد من الأشخاص إلى اتباع حميات مستعجلة لتدارك الأمر. إذا كانت الحميات السريعةأكمل القراءة »
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