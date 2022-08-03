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حوادث

البراءة لمختل قتل رضيعا بمكناس

منذ 22 ثانية
مرضه اعتبر مانعا من الإدراك والتمييز ووضع بمستشفى للأمراض العقلية قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بعدم مؤاخذة خمسيني رغم تورطه في ارتكاب جناية قتل رضيع عمدا باعتبار أنه يعاني خللا عقليا مانعا من الادراك والتمييز وتبرئته من المنسوب إليه، وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية مولايأكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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