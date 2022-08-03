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بانوراما

“سيدي قنقوش”… بحيرة على ضفاف خليج مفتوح

منذ 27 ثانية
مصطاف يقع على بعد 15 كيلومترا شرق طنجة وعشاقه يعتبرونه من روائع الطبيعة في طنجة، من الممكن أن تستحم صباحا بالمحيط الأطلسي وبعد الزوال بالبحر الأبيض المتوسط، لأن سحر المدينة يتجلى في أنها مدينة ذات بحرين، إذ تمتد شواطئها على الساحل المتوسطي ابتداء من الشاطئ البلدي بوسطأكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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