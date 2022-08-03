حوادث
5 سنوات لمتهم بإحراق بيت الزوجية
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، رجلا يتحدر من ورزازات، وحكمت عليه ب5 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته، من أجل جناية إضرام النار عمدا. وتوصلت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد، بشكاية من امرأة تقطنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا