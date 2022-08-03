بانوراما
حكاية “اللحمة” والجبيرة
عاطر… بقلب مفتوح 3 الشغب الطفولي كان بجرعات زائدة والوالدة كانت “الضحية” يعتبر محمد عاطر، واحدا من ألمع الأسماء في عالم الفكاهة، كما اقترن اسمه بعدة أعمال ناجحة مازال الجمهور يتذكرها رغم مرور سنوات على تقديمها، مثل «زايد ناقص». واشتهرت أغلب الأعمال الفكاهية، التي قدمها محمد عاطرأكمل القراءة »
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