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مجتمع

موريتانيون في ضيافة “ألزا” البيضاء

منذ 15 ثانية
استقبلت شركة “ألزا”، المكلفة بإدارة النقل العمومي عبر الحافلات في ست مدن مغربية، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 15 يوليوز الماضي، وفدا من شركة النقل العمومي الموريتاني، وهي الشركة العمومية المسؤولة عن النقل الوطني بالحافلات في دولة موريتانيا. وجرى استقبال الوفد، الذي ترأسته مريم بنت المفيد،أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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