الرياضة
بسكتاش يســــــــتفسر عـن مايـي
ذكرت صحف تركية، أن بسكتاش استفسر عن الدولي المغربي سامي مايي، مدافع فرينكفاروس المجري، بغية انتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانتدب الفريق التركي أخيرا، المدافع المغربي رومان سايس، اللاعب السابق لووفرهامبتون الإنجليزي، ويرغب بسكتاش في انتداب مدافع مغربي ثان. ويبلغ مايي من العمر 26 سنة، وسبقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا