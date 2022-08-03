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الرياضة

بسكتاش يســــــــتفسر عـن مايـي

منذ 25 ثانية
ذكرت صحف تركية، أن بسكتاش استفسر عن الدولي المغربي سامي مايي، مدافع فرينكفاروس المجري، بغية انتدابه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانتدب الفريق التركي أخيرا، المدافع المغربي رومان سايس، اللاعب السابق لووفرهامبتون الإنجليزي، ويرغب بسكتاش في انتداب مدافع مغربي ثان. ويبلغ مايي من العمر 26 سنة، وسبقأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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