الرياضة
“كاف” تناقش رخص الأندية المحترفة بالقاهرة
أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” إقامة ورشة عمل وندوة بالقاهرة سيناقش فيها عدة محاور، على رأسها رخص الأندية المحترفة واللوائح الجديدة، التي تم اعتمادها بحضور مندوبي 54 اتحاداً ومسؤولين من الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”. ومن المقرر أن تناقش الندوات التي ستقام على مدار ثلاثة أيام، عدداأكمل القراءة »
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