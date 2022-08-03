الرياضة
6 انتدابات جديدة باتحاد طنجة
المجهد وإجروتن فسخا العقد من جانب واحد في انتظار التوصل بمستحقاتهما من الجامعة بعد هشام غبرة، القادم من نهضة الزمامرة، أعلن اتحاد طنجة تعاقده مع ستة لاعبين جدد، ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن ليوسفية برشيد زكرياء الكياني، بعقد يمتد لسنتين، ومروان البقالي، وسط ميدان قادم من وداد تمارة،أكمل القراءة »
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