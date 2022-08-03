fbpx
الرياضة

6 انتدابات جديدة باتحاد طنجة

منذ دقيقتين
المجهد وإجروتن فسخا العقد من جانب واحد في انتظار التوصل بمستحقاتهما من الجامعة بعد هشام غبرة، القادم من نهضة الزمامرة، أعلن اتحاد طنجة تعاقده مع ستة لاعبين جدد، ويتعلق الأمر بالظهير الأيمن ليوسفية برشيد زكرياء الكياني، بعقد يمتد لسنتين، ومروان البقالي، وسط ميدان قادم من وداد تمارة،أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدم ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.