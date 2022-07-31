همت 14 منصبا.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في المسؤولية الأمنية

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن بني ملال والبيضاء والداخلة وسطات ومارتيل والمهدية وجرف الملحة والناظور والخميسات والرباط وتيفلت.

وعلمت “الصباح” أن التعيينات الجديدة، التي أشر عليها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، شملت 14 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين أربعة رؤساء لفرق لمكافحة العصابات بمدن بني ملال والبيضاء والناظور وسطات، فضلا عن تعيين رئيسين للفرقة الجنائية وفرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث

التابعتين للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالداخلة.

كما همت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بكل من مارتيل والمهدية ورئيسين لمصلحتي معاينة حوادث سير بالبيضاء وسطات، فضلا عن ثلاثة رؤساء لفرق السير الطرقي بتيفلت والخميسات وجرف الملحة ورئيس فرقة بمجموعة حماية المنشآت الحساسة بالرباط.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة، وفق مصادر أمنية، في سياق دينامية متواصلة تروم الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدببر العملياتي لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، قادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته

(ي.ع)