الصباح الفني
قالوا
إمام كتب الناقد المصري سيد إمام تدوينة جاء فيها “سوف يصادفك عند كل منعطف سفلة، فلا تلتفت”. مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “واختر لقلبك ما يليق بحسنه، فالقلب مأخوذ بكل جميل”. بودراجة كتبت الإعلامية والممثلة كوثر بودراجة تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “استمتع بملايين اللحظاتأكمل القراءة »
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