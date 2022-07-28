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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
إمام كتب‭ ‬الناقد‭ ‬المصري‭ ‬سيد‭ ‬إمام‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬سوف‭ ‬يصادفك‭ ‬عند‭  ‬كل‭ ‬منعطف‭ ‬سفلة،‭ ‬فلا‭ ‬تلتفت‭”.‬ مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬واختر‭ ‬لقلبك‭ ‬ما‭ ‬يليق‭ ‬بحسنه،‭ ‬فالقلب‭ ‬مأخوذ‭ ‬بكل‭ ‬جميل‭”.‬ بودراجة ‭ ‬كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والممثلة‭ ‬كوثر‭ ‬بودراجة‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬استمتع‭ ‬بملايين‭ ‬اللحظات‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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