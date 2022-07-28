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وطنية

‭”‬البوكس‭” ‬بسبب‭ ‬تعويضات‭ ‬النساء

منذ دقيقتين
مستشارة‭ ‬جماعية‭ ‬تتهم‭ ‬كاتبا‭ ‬عاما‭ ‬بصفعها‭ ‬وركلها‭ ‬والسبب‭ ‬منحة‭ ‬مالية لا‭ ‬تقتصر‭ ‬ممارسة‭ ‬أساليب‭ ‬الوصاية‭ ‬على‭ ‬النساء،‭ ‬على‭ ‬الفضاءات‭ ‬الأسرية‭ ‬والمهنية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬توجد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام،‭ ‬داخل‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬والجهات‭ ‬بل‭ ‬والوزارات،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الوزيرة‭ ‬السابقة‭ ‬شرفات‭ ‬أفيلال‭.‬ وإذا‭ ‬كانت‭ ‬وزارة‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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