وطنية
”البوكس” بسبب تعويضات النساء
مستشارة جماعية تتهم كاتبا عاما بصفعها وركلها والسبب منحة مالية لا تقتصر ممارسة أساليب الوصاية على النساء، على الفضاءات الأسرية والمهنية فقط، بل توجد بشكل كبير أيضا في مجال تدبير الشأن العام، داخل الجماعات الترابية، والجهات بل والوزارات، كما هو الأمر بالنسبة إلى الوزيرة السابقة شرفات أفيلال. وإذا كانت وزارةأكمل القراءة »
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