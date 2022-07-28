الرياضة
صفقات فاشلة للرجاء
الحزم يتشبث بالزرهوني وطنجة يرفض عرضا لضم مايي تشبث الحزم السعودي بنوفل الزرهوني، وطالبه بالالتحاق بمعسكر الفريق استعدادا للموسم المقبل، رافضا فسخ عقده. وكان الرجاء الرياضي يمني النفس بضم الزرهوني، لاعبا حرا، بعد إنهاء عقده مع الفريق السعودي، الذي نزل للقسم الثاني. وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن الحزم ينوي إنهاءأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا