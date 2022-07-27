أسواق
تعديلات للحد من عوامل “تعرية” الأجور
ستهم الدخول التي تتراوح بين 2500 درهم في الشهر و 15 ألفا تأتي التعديلات التي تعتزم الحكومة إدخالها على الضريبة على الدخل في سياق متسم بتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع، خاصة من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، التي تتعرض دخولها لعوامل التعرية بسبب موجة الغلاء والاقتطاعات الضريبية المتراكمة التيأكمل القراءة »
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