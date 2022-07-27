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أسواق

الاقتطاع من المنبع يشكل 73 في المائة من الضرائب

منذ 40 ثانية
نادير الباحث في الاقتصاد أكد أن الدولة مازالت مطالبة بلعب دور قاطرة التنمية أكد محمد نادير، الباحث في الاقتصاد والمالية، ضرورة تعزيز الرقابة البرلمانية، وإخضاع تدبير ميزانية المؤسسات العمومية للقواعد المنبثقة من القانون التنظيمي للمالية، واعتماد منهجية نجاعة الأداء وتكريس الشفافية. وأوضح نادير في حديث مع «الصباح»، أن الدولة مازالتأكمل القراءة »


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منذ 40 ثانية


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