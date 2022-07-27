الأولى
عقوبات ضد بنوك بسبب غسل الأموال
سبعة إجراءات تأديبية في حق أربعة بنوك وجمعية للقروض الصغرى وشركة أداء وتغريم مؤسسة بنكية أنجز مراقبو مديرية الإشراف البنكي، التابعة لبنك المغرب، 26 مهمة مراقبة ميدانية لدى مؤسسات بنكية وشركات تمويل وجمعيات للقروض الصغرى، همت الإجراءات المعتمدة لرصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والشروط الاحترازية المحددة من قبل البنكأكمل القراءة »
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