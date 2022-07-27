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البطالة تهدد لاعبي البطولة

منذ 12 ثانية
يواجه لاعبو كرة القدم الوطنية خطر البطالة، بسبب اختلالات كبيرة في الميركاتو وفي تدبير ملف التوازن المالي للفرق. ومنعت لجنة مراقبة التدبير بالجامعة ستة أندية بالقسم الأول من انتداب لاعبين، فيما تخضع أخرى لـ «كوطا» محددة تناسب مواردها، ما ينذر بأزمة حقيقية سيصبح فيها العرض أكبر من الطلب، في ميركاتوأكمل القراءة »


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منذ 12 ثانية


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