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حوادث

مشعوذ يتزعم شبكة لاستخراج الكنوز

منذ 20 دقيقة
يستعين أفرادها بمعدات متطورة للتنقيب ودورية للدرك أحبطت مخططاتها أنهت عناصر المركز الترابي أولاد سعيد التابعة لسرية سطات، أخيرا، أنشطة شبكة إجرامية مختصة في التنقيب عن الكنوز واستخراجها، يتزعمها مشعوذ يتحدر من إقليم بني ملال. وحسب مصادر “الصباح”، مكنت مداهمة قامت بها عناصر الدرك الملكي من ضبط المشتبه فيهم فيأكمل القراءة »


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منذ 20 دقيقة


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