مجتمع
أزمة الثلج تحاصر مهنيي الصيد بالحسيمة
أكد مهنيو قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة، أن المعمل الوحيد لإنتاج الثلج بالميناء، بات عاجزا عن توفير حاجيات القطاع اليومية من هذه المادة، معتبرين الوضع غير قابل للمزيد من التجاهل، وأن ما يعرفه قطاع الصيد و تجارة السمك، من خصاص في مادة الثلج يضرب أهداف إستراتيجية ” اليوتيس”، على رأسهاأكمل القراءة »
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