الصباح الفني
“ست الحسن” في “شاهد VIP”
أعلنت منصة “شاهد VIP” عن عرض الدراما الاجتماعية “ست الحسن” من كتابة الأخوين علي ومحمد شمس وإخراج باسم شعبو. ويحكي المسلسل، في أجواء ملؤها الغموض، عن سعي هدى حسين لإيجاد حلول استثنائية من أجل الحفاظ على مهنتها في مجال العطارة والطب البديل، يتزامن ذلك مع حالات اختفاء غريبة لكبار السنأكمل القراءة »
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