وطنية
مطالب بالتحقيق في ملايير النفايات
غياب شركات التدوير وبروز مطارح عشوائية واستمرار التلوث دعا برلمانيون من المعارضة والأغلبية، إلى فتح تحقيق من قبل المجلس الأعلى للحسابات، أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتدقيق برنامج معالجة النفايات المنزلية الذي كلف 40 مليار درهم، من 2008 إلى 2022 دون أن تستفيد منه مدن كثيرة وجماعات ترابية. وقالت مصادرأكمل القراءة »
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