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وطنية

مطالب‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬ملايير‭ ‬النفايات

منذ 3 دقائق
برلمانيون‭ ‬طالبوا‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬حصيلة‭ ‬برنامج‭ ‬النفايات‭       (‬أرشيف‭)‬
غياب‭ ‬شركات‭ ‬التدوير‭ ‬وبروز‭ ‬مطارح‭ ‬عشوائية‭ ‬واستمرار‭ ‬التلوث دعا‭ ‬برلمانيون‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬والأغلبية،‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬لتدقيق‭ ‬برنامج‭ ‬معالجة‭ ‬النفايات‭ ‬المنزلية‭ ‬الذي‭ ‬كلف‭ ‬40‭ ‬مليار‭ ‬درهم،‭ ‬من‭ ‬2008‭ ‬إلى‭ ‬2022‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تستفيد‭ ‬منه‭ ‬مدن‭ ‬كثيرة‭ ‬وجماعات‭ ‬ترابية‭.‬ وقالت‭ ‬مصادر‭أكمل القراءة »


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