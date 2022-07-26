الرياضة
“البارصا” يقدم ليفاندوفسكي
قدم برشلونة مهاجمه الجديد روبر ليفاندوفسكي، بعدما تأكد انتقاله من بايرن ميونيخ. وكلفت الصفقة برشلونة، 50 مليون أورو، إذ التحق المهاجم البولندي بفريقه الجديد بمعسكر الولايات المتحدة الأمريكية. وأصر “ليفا” على الانتقال لبرشلونة، رغم رفض مسؤولي بايرن ميونيخ، إذ قال إنه غير راض عن التعامل الذي لقيه أخيرا من قبلأكمل القراءة »
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