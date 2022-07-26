الصباح الفني
قالوا
الرفرافي كتب الشاعر التونسي محمد الرفرافي في “تويتر” :”أصبحت صامتا لأن لا أحد منهم يستطيع فهم حديثي”. البدوي كتبت المغنية جميلة البدوي تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “لا داعي للثرثرة، المواقف تقنعني”. الغزالي نشرت الإعلامية والممثلة دلال الغزالي ستوري على “إنستغرام”، جاء فيه “تستطيع المرأة مفارقة الرجل الغني، والرجل الوسيم،أكمل القراءة »
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