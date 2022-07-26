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الصباح الفني

قالوا

منذ 3 دقائق
الرفرافي كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬التونسي‭ ‬محمد‭ ‬الرفرافي‭ ‬في‭ “‬تويتر‭” :”‬أصبحت‭ ‬صامتا‭ ‬لأن‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬منهم‭ ‬يستطيع‭ ‬فهم‭ ‬حديثي‭”.‬ البدوي كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬جميلة‭ ‬البدوي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للثرثرة،‭ ‬المواقف‭ ‬تقنعني‭”.‬ الغزالي نشرت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والممثلة‭ ‬دلال‭ ‬الغزالي‭ ‬ستوري‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬تستطيع‭ ‬المرأة‭ ‬مفارقة‭ ‬الرجل‭ ‬الغني،‭ ‬والرجل‭ ‬الوسيم،‭أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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