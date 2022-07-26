الرياضة
ديمبيلي يجدد لبرشلونة
انتصر الفرنسي عثمان ديمبيلي، أخيرا، على مسؤولي برشلونة، وتمكن من إقناعهم بتجديد عقده إلى غاية 2024. وفي الوقت الذي أبلغه مسؤولو الفريق بنيتهم بيعه خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي، أو فسخ عقده، تمكن ديمبيلي من إقناع المدرب تشافي هيرنانديز بضرورة بقائه لمواسم إضافية، ليمرر الرسالة لإدارة النادي، التي استدعته أخيرا لتجديدأكمل القراءة »
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