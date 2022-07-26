الرياضة
وشم مورينيو يثير الجدل
نشر البرتغالي جوزي مورينيو، مدرب روما، شريط فيديو قصيرا لإبراز وشم وضعه على كتفه، يرمز إلى الكؤوس الأوربية الثلاث التي فاز بها. ويعتبر مورينيو أول مدرب يجمع بين عصبة أبطال أوربا والدوري الأوربي والمؤتمر الأوربي، بعدما نال اللقب الأخير الموسم الماضي مع روما. وأثارت صورة مورينيو جدلا على وسائل التواصلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا