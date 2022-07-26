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الرياضة

وشم مورينيو يثير الجدل

منذ 7 دقائق
نشر البرتغالي جوزي مورينيو، مدرب روما، شريط فيديو قصيرا لإبراز وشم وضعه على كتفه، يرمز إلى الكؤوس الأوربية الثلاث التي فاز بها. ويعتبر مورينيو أول مدرب يجمع بين عصبة أبطال أوربا والدوري الأوربي والمؤتمر الأوربي، بعدما نال اللقب الأخير الموسم الماضي مع روما. وأثارت صورة مورينيو جدلا على وسائل التواصلأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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