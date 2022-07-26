أسواق
مشاريع بمليار درهم من”أنوار أنفست”
أطلقت مجموعة “أنوار أنفست” مجموعة من المشاريع الجديدة، من بينها مشروع توسعة الوحدة الإنتاجية للبسكتة الصناعية “باست بسكويت المغرب” بتكلفة استثمارية إجمالية تناهز 350 مليون درهم، وهي الوحدة التي ستمكن من إيجاد 700 فرصة عمل مباشرة. وأطلقت المجموعة أوراشا أخرى باستثمارات تناهز 652 مليون درهم، همت أسواق الشكولاطة “غولدن تشوكليط”،أكمل القراءة »
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