أسواق
انطلاق تسويق “كابو هويرتو ديل ريو”
بدأت شركة “إيريتاج إيموبيليي”، المتخصصة في مجال العقارات الفاخرة، في تسويق مشروعها “كابو هويرتو ديل ريو”، للإقامات الشاطئية الجديدة، الواقعة في “كابو نيكرو”، على بعد بضعة كيلومترات من تطوان، وهو المشروع الذي يأتي بعد النجاح التجاري الذي عرفه مشروع “كابو هويرتو” الذي كان أول مشروع للشركة في المنطقة. ويقع المشروعأكمل القراءة »
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